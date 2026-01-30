Barca a vela arenata sul Garda attivati Guardia Costiera e Vigili del Fuoco

Una barca a vela si è arenata sulla spiaggia della Gardiola, nel comune di San Felice del Benaco. La Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per verificare la situazione e mettere in sicurezza l’imbarcazione. Al momento non si segnalano feriti.

Un'imbarcazione a vela è stata ritrovata spiaggiata sulla spiaggia della Gardiola, nel territorio comunale di San Felice del Benaco. L'episodio, avvenuto nelle scorse ore lungo la sponda bresciana del Lago di Garda, ha attivato un rapido intervento coordinato tra la Guardia Costiera di Salò e i.

