Paola Iezzi dalla lite con Chiara all' incontro con Robbie Williams | Mi chiese se volevo andare a dormire con lui

Paola Iezzi "è passata dal BSMT" di Gianluca Gazzoli, per dirla con lo slogan che ormai apre e chiude tutte le interviste raccolte nel podcast del conduttore. Cantautrice, musicista, produttrice discografica, deejay e protagonista al tavolo dei giudici di X Factor 2025, Iezzi si è raccontata a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Paola Iezzi, dalla lite con Chiara all'incontro con Robbie Williams: "Mi chiese se volevo andare a dormire con lui"

Approfondisci con queste news

#Musica - Paola Iezzi e "Iezz We Can!!!" Vai su X

InterNapoli.it. . I finalisti di X-Factor tra l'emozione del live in Piazza del Plebiscito e le aspettative per il loro futuro artistico. Erocaddeo, Delia, PierC e Rob rispettivamente legati ai coach Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi hanno rive - facebook.com Vai su Facebook

Paola Iezzi: «X Factor? Mi ha dato un nome e un cognome. Chiara? Dovevamo stare lontane. "Vamos a bailar" bocciato a Sanremo» - Paola Iezzi racconta la sua esperienza come giudice di X Factor a "Stories" di "Sky TG24". Da leggo.it

Paola Iezzi: “Ora il buio non mi fa più paura” - La cantante si racconta a Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24, tra la passione per la musica, nata e cresciuta fin da quando era bambina, al legame artistico e personale con la sorella Chiara. Riporta tg24.sky.it

Paola Iezzi: «Io adulta bambina, tra Michael Jackson, mia sorella Chiara e X Factor: guidata dall'amore della gente» - È Paola Iezzi la protagonista della nuova puntata di «Stories», il ciclo di interviste ai principali interpreti ... Riporta ilmattino.it

Paola Iezzi, chi è: il successo con il duo Paola & Chiara/ “C’era dipendenza, facevamo tutto insieme” - Paola Iezzi, chi è la pop star che in coppia con la sorella Chiara ha vissuto una carriera straordinaria, fino al 2013? Lo riporta ilsussidiario.net

Paola Iezzi, a Milano l’inedito live show “Iezz We Can!!!” - ", in scena a Milano il 31 gennaio 2026: musica, libertà e sperimentazione. Lo riporta spettakolo.it

Paola Iezzi, chi è: il duo con la sorella nato negli anni del liceo/ Poi l’addio a la carriera da solista - Gli esordi e poi la carriera, prima nel duo e dopo da solista Nata a Milano nel 1974, un anno più tardi della sorella ... Lo riporta ilsussidiario.net