emis killa in radio il singolo ambra in duetto con tedua

In rotazione radiofonica Ambra, il singolo di Emis Killa feat. Tedua tratto dal nuovo album Musica Triste. Da oggi è disponibile in rotazione radiofonica Ambra, il singolo di Emis Killa feat. Tedua tratto dal nuovo album Musica Triste che, uscito il 5 dicembre, fin dalle prime ore ha riscosso l’interesse del pubblico e l’apprezzamento della critica, posizionandosi nella Top5 Globale di Spotify dei migliori debutti. Prodotta da Drillionaire, Ambra è la sorpresa dell’album: arrivata in chiusura dei lavori, ha l’impatto di un gol al 90?. Il pezzo ha un magnetismo particolare e gioca sul parallelismo dell’ambra come elemento, lasciando spazio a diverse letture. Spettacolo.eu

Emis Killa, in radio il nuovo singolo “Ambra” feat. Tedua

Emis Killa, in radio il nuovo singolo “Ambra” feat. Tedua - Da oggi è disponibile in rotazione radiofonica “Ambra”, il singolo di Emis Killa feat. msn.com

Emis Killa, è uscito il singolo Ambra feat. Tedua: testo e significato - Oltre al duetto con Tedua, il rapper ha collaborato con Flaco G, Baby Gang, Tony Effe, Salmo, Papa V e Nerissima Serpe, Capo Plaza, Ele A e ... tg24.sky.it

NUOVI SINGOLI, LE USCITE DEL 12 DICEMBRE Questa settimana nuovi singoli per Luca Longobardi, Svegliaginevra, Frah Quintale, Emis Killa e fenekot Leggi tutto https://musicbiz.rockol.it/news-755930/nuovi-singoli-usciti-il-12-dicembre-luca-longobardi- - facebook.com facebook

Radio Date settimana 50: Emis Killa feat. Tedua, Frah Quintale, Mecna, Eugenio In Via Di Gioia, Jacopo Sol, Luk3 e svegliaginevra guidano il New Music Friday del 12 dicembre. Tutti i singoli su All Music Italia. allmusicitalia.it/nuove-uscite/r… x.com