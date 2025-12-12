Emis Killa in radio il singolo Ambra in duetto con Tedua

In rotazione radiofonica Ambra, il singolo di Emis Killa feat. Tedua tratto dal nuovo album Musica Triste. Da oggi è disponibile in rotazione radiofonica Ambra, il singolo di Emis Killa feat. Tedua tratto dal nuovo album Musica Triste che, uscito il 5 dicembre, fin dalle prime ore ha riscosso l’interesse del pubblico e l’apprezzamento della critica, posizionandosi nella Top5 Globale di Spotify dei migliori debutti. Prodotta da Drillionaire, Ambra è la sorpresa dell’album: arrivata in chiusura dei lavori, ha l’impatto di un gol al 90?. Il pezzo ha un magnetismo particolare e gioca sul parallelismo dell’ambra come elemento, lasciando spazio a diverse letture. Spettacolo.eu

