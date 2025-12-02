Svuotato il bancomat Esplosivo nella fessura Banda in fuga coi soldi e filiale devastata

ORIO LITTA (Lodi) Boato nella notte, ennesimo bancomat preso d’assalto nel Lodigiano. Alle prime luci dell’alba di ieri, attorno alle quattro, una banda composta da quattro malviventi ha preso di mira la filiale della BPM che si affaccia su via Mazzini, a due passi dal centro, ad Orio Litta: secondo un piano ben organizzato, i malviventi hanno forzato una porta antipanico con l’ausilio di un “piede di porco” ed hanno fatto irruzione all’interno dei locali dirigendosi in tutta fretta nel punto dove è posizionato l’impianto di erogazione di banconote. Mettendo in pratica un piano ormai ben collaudato, dopo aver praticato una fessura all’interno del manufatto, hanno infilato la cosiddetta “marmotta”, un piccolo dispositivo artigianale carico di esplosivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Svuotato il bancomat. Esplosivo nella fessura. Banda in fuga coi soldi e filiale devastata

News recenti che potrebbero piacerti

Pomarico, il bancomat svuotato con l’esplosivo. Il sindaco Mancini chiede più sicurezza: «Danno pesante, meno servizi per settimane». - facebook.com Vai su Facebook

Svuotato il bancomat. Esplosivo nella fessura. Banda in fuga coi soldi e filiale devastata - Orio Litta, nel mirino di quattro malviventi lo sportello Bpm di via Mazzini. Si legge su ilgiorno.it

Pomarico, il bancomat svuotato con l’esplosivo - Il sindaco Mancini chiede più sicurezza: «Danno pesante, meno servizi per settimane». Scrive quotidianodelsud.it

Svuotato il bancomat. Esplosivo nello sportello. Va a segno il colpo di quattro incappucciati - Quattro malviventi hanno fatto esplodere il bancomat della filiale Crédit Agricole di Pieve Porto Morone, ... Scrive ilgiorno.it

Stornarella, fanno saltare bancomat infilando esplosivo all'interno: indagini in corso - L'esplosione ha svegliato tutto il quartiere Hanno posizionato esplosivo all’interno della fessura dello sportello Atm ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Assalto con esplosivo al bancomat - Hanno usato la tecnica solita, cosiddetta della marmotta: esplosivo all'interno della fessura dello sportello Atm. rainews.it scrive

Assalto al bancomat con esplosivo: boato nella notte - Ennesimo colpo la scorsa notte a Serracapriola, piccolo comune del Foggiano, è stato fatto esplodere lo sportello automatico della ... Riporta quotidianodipuglia.it