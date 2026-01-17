Balneari verso l’estate ma con preoccupazione Cna | Sciogliere i nodi delle nuove concessioni

Con l’arrivo dell’estate, i balneari italiani affrontano ancora incertezze sul futuro delle concessioni. Secondo Cna, è fondamentale chiarire le modalità e i tempi delle nuove procedure entro il 2026, per garantire stabilità e trasparenza nel settore. La necessità di “sciogliere i nodi” riguarda sia aspetti normativi che di gestione, per assicurare una stagione estiva senza ulteriori incertezze.

Nuova stagione estiva, nuove sollecitazioni per le concessioni balnerari. “Il 2026 è l’anno in cui bisognerà fare finalmente un po’ di chiarezza sul futuro delle concessioni balneari - afferma Nicola Ghedini, presidente dei Balneari di Cna - e in particolare sulla formulazione delle procedure di evidenza pubblica che porteranno all’assegnazione delle nuove concessioni nel 2027. A livello territoriale serve un tavolo di confronto, a cui siedano le associazioni di categoria del settore, l’assessorato al demanio e gli uffici tecnici competenti del Comune di Comacchio, ente che avrà il compito di emanare i bandi di gara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Balneari, firmato accordo per il rinnovo delle concessioni Leggi anche: Sapri, il Tar annulla la proroga delle concessioni balneari Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Braccio di ferro Regione vs Ryanair. Se non vi sarà il taglio delle tasse, Ryanair taglierà la corda. E, se lo farà, il 62% dei turisti saranno dirottati verso altri paradisi balneari. Non siamo gli unici ad avere il mare! Con uno scenario facile da immagginare per tutti - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.