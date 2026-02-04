Azzariti | Disegno evidente utilizzano fatti di cronaca per il loro modello illiberale

Il costituzionalista Gaetano Azzariti mette in guardia sulle leggi recenti. Secondo lui, si sta utilizzando la cronaca per alimentare un modello politico che punta a restringere le libertà. Azzariti denuncia un disegno chiaro, che trasforma i fatti di tutti i giorni in strumenti per consolidare poteri illiberali.

Il costituzionalista Gaetano Azzariti ha lanciato un allarme sulle scelte legislative recenti, definendo evidente un disegno che trasforma eventi di cronaca in strumenti per rafforzare un modello politico illiberale. Secondo l’esperto, i decreti approvati in tempi brevi – tra cui quelli legati a Rave, Cutro e Caivano – non rispondono a un’analisi strategica o a un progetto di governo coerente, ma sono reazioni istintive, spesso dettate dall’emotività del momento. Questi provvedimenti, ha sottolineato Azzariti, sono stati pensati per rispondere a fatti di cronaca immediati, spesso sensazionalizzati dai media, piuttosto che per affrontare problemi strutturali del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

