Un anno di sangue violenze e arresti | i fatti più gravi della cronaca 2025
Il 2025 si è contraddistinto per una serie di eventi di cronaca nera che hanno segnato la regione, influenzando la percezione di sicurezza della comunità. Dall’inizio alla fine dell’anno, episodi di violenza, arresti e tragedie hanno occupato le prime pagine dei quotidiani, lasciando un’impronta duratura nel tessuto sociale. Questo riepilogo intende offrire un quadro chiaro e obiettivo dei fatti più significativi che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso.
Il 2025, anno che sta finendo, si è aperto e si è chiuso con una lunga sequenza di episodi di cronaca nera che hanno inciso profondamente sulla percezione di sicurezza nei territori seguiti da ilfaroonline.it. Un anno scandito da morti, feriti e aggressioni improvvise, ma anche da un’attività investigativa costante che ha portato ad arresti e sequestri lungo tutto il litorale romano e nel sud del Lazio. Il 2025 è stato segnato da omicidi che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica. Il 2 luglio 2025, a Roma, un giovane di 27 anni è stato ucciso con un fendente mortale al torace lungo via Cristoforo Colombo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
