Nella confusione dei media, Canale 122 si distingue per l’approccio diretto e serio. La testata si concentra sui fatti di cronaca nera, offrendo un’informazione più concreta e meno sensazionalistica rispetto ad altri canali. In un mondo spesso dominato dall’urlo e dalla frammentazione, questa emittente si propone come un punto di riferimento per chi cerca notizie chiare e affidabili.

In un contesto mediatico spesso frammentato e urlato, Canale 122 – Fatti di Nera emerge come un’isola di riflessione e serietà. Non si tratta solo di trasmettere notizie, ma di onorare la responsabilità che deriva dal raccontare la vita degli altri. Tiziana Ciavardini, direttore di Canale 122, spiega come questa realtà stia cambiando il modo di fare giornalismo d'inchiesta. Direttore, Canale 122 trasmette una passione genuina. Da dove nasce questa spinta costante? "Nasce da una visione chiara: l'ascolto. Siamo consapevoli che la crescita passi attraverso il miglioramento continuo. Per questo stiamo investendo con forza nel rafforzamento della redazione, nella formazione dei nostri giovani — che rappresentano il 70% della squadra — e nell’ampliamento degli strumenti di verifica delle fonti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Canale122: oltre la cronaca, il valore dei fatti

Aversa nel corso dell'ultimo anno ha vissuto un periodo caratterizzato da eventi significativi in ambito di cronaca, politica e emergenze, riflettendo le sfide e le dinamiche della città.

Si torna a discutere di nuove analisi sui computer, di BPA, di DNA, di finestre temporali. Sono temi altamente tecnici, che richiedono competenze specifiche e un lavoro di contestualizzazione. #garlasco #incidenteprobatotorio #canale122 facebook