Aversa viola obbligo di dimora | 46enne finisce ai domiciliari

Questa mattina i carabinieri di Aversa hanno arrestato un uomo di 46 anni. Era già sotto misura, ma ora è finito ai domiciliari con un provvedimento di aggravamento. La notizia circolava già da qualche ora, e i militari hanno eseguito l’ordine senza problemi.

È finito agli arresti domiciliari un 46enne residente ad Aversa, destinatario di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare eseguito nella mattinata di oggi dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale. L’ordinanza è stata emessa dall’Ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso. L’uomo era già sottoposto all’obbligo di dimora per reati di truffa ai danni di persone anziane, ma le ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria hanno portato all’adozione di una misura più restrittiva. Dopo la notifica del provvedimento, i militari dell’Arma hanno accompagnato il 46enne presso la propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria competente. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, viola obbligo di dimora: 46enne finisce ai domiciliari Approfondimenti su Aversa 46enne Spaccio di droga, viola l’obbligo di dimora e finisce ai domiciliari Atripalda, viola l'obbligo di dimora: arrestato 50enne I Carabinieri di Atripalda hanno arrestato un uomo di 50 anni del posto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Aversa 46enne Aversa, truffe ad anziani: 46enne viola obbligo di dimora, scattano arresti domiciliariAversa (Caserta) - Il quadro delle prescrizioni infrante si è aggravato al punto da far scattare una misura più severa. Nel corso della mattinata di oggi, ad ... pupia.tv AVERSA. Viola l’obbligo di dimora: arrestato 46enneFinito ai domiciliari Nel corso della mattinata odierna, ad Aversa, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sostituzione della misura cau ... casertace.net #Aversa. Viola obbligo di #dimora: fermato dai #Carabinieri - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.