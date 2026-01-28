Atripalda viola l' obbligo di dimora | arrestato 50enne

I Carabinieri di Atripalda hanno arrestato un uomo di 50 anni del posto. Era stato chiamato a rispettare l’obbligo di dimora, ma non lo ha fatto. Così, i militari lo hanno preso e portato in caserma, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice.

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 50enne del posto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Autorità Giudiziaria. L'uomo, già sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora, aveva in più occasioni violato le prescrizioni impostegli. L'arrestato è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il risultato operativo si inserisce nell'ambito della costante e capillare attività di vigilanza svolta dai Carabinieri, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.

