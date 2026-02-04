Gli studenti del liceo “P.S. Mancini” di Avellino hanno deciso di cercare tracce del loro ex sindaco, Giancarlo Siani, scomparso nel 2026. Dopo anni di silenzio, hanno iniziato un’indagine civica per scoprire cosa resta del suo passaggio nella città. Sono partiti con curiosità e voglia di conoscere meglio la storia locale, mettendo insieme vecchie foto, documenti e racconti di chi l’ha conosciuto. La ricerca sta coinvolgendo molti giovani, pronti a riscoprire un pezzo importante di

**Un gruppo di studenti del liceo “P.S. Mancini” di Avellino ha intrapreso un’indagine civica alla ricerca delle tracce lasciate da Giancarlo Siani, l’ex sindaco del comune, che nel 2026 ha lasciato il suo segno nella storia della città.** Con un cielo coperto da una pioviggine costante, e con l’aria fredda dell’ultimo febbraio, gli allievi di un istituto scientifico hanno percorso il territorio urbano con un obiettivo ben preciso: osservare, registrare, analizzare. Ma non era soltanto un’esercizio didattico. Era un viaggio alla ricerca della memoria, della legalità, del diritto di partecipare alla costruzione del futuro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti ritrovano tracce di Giancarlo Siani nell’ambiente avellinese dopo anni di silenzio

Approfondimenti su Avellino Giancarlo Siani

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Avellino Giancarlo Siani

Argomenti discussi: Pinky e Rossini, i gatti social più amati a Ferrara e Rovigo: vere celebrità tra selfie e coccole.

Per otto anni sull’uccisione di Giancarlo Siani, avvenuta il 23 settembre del 1985, cala il silenzio. Il movente è "chiaro" fin dall’inizio, molto scomodo individuarlo davvero. A quarant’anni da uno dei più efferati delitti mafiosi avvenuti in Italia, questo libro è un co facebook

La macchina da scrivere di Giancarlo Siani in treno da Napoli a Parma con biglietto da giornalista x.com