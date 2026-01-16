Il sogno americano di Blauer in mostra alla Triennale di Milano
La mostra alla Triennale di Milano presenta il percorso di Blauer, marchio italiano con oltre venticinque anni di storia. Riconosciuto in Europa per i suoi giubbotti ispirati all’estetica dei poliziotti americani, Blauer ha saputo coniugare funzionalità e stile. Un’occasione per scoprire l’evoluzione di un marchio che ha contribuito a definire il “sogno americano” nel settore dell’outerwear, mantenendo una forte identità italiana.
Da venticinque anni a questa parte Blauer è il marchio di riferimento in Italia e in Europa per i giubbotti che prendono ispirazione dall'estetica dei poliziotti americani. Ma non solo, perché nel corso di due decenni il brand ha costruito un’identità solida e riconoscibile, capace di essere essere rilevante anche per le nuove generazioni. Il piumino con impuntura a onda, per intenderci, è diventato un’icona, che anche chi ha un figlio in pre adolescenza e non mastica il linguaggio della moda, conosce bene. «Quando abbiamo iniziato siamo partiti rielaborando i capi iconici della polizia americana, racconta a GQ Enzo Fusco, presidente di FGF Industry «dal parka all’anorak, li abbiamo adattati al gusto del mercato italiano ed europeo, puntando su design e materiali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
