La mostra alla Triennale di Milano presenta il percorso di Blauer, marchio italiano con oltre venticinque anni di storia. Riconosciuto in Europa per i suoi giubbotti ispirati all’estetica dei poliziotti americani, Blauer ha saputo coniugare funzionalità e stile. Un’occasione per scoprire l’evoluzione di un marchio che ha contribuito a definire il “sogno americano” nel settore dell’outerwear, mantenendo una forte identità italiana.

Da venticinque anni a questa parte Blauer è il marchio di riferimento in Italia e in Europa per i giubbotti che prendono ispirazione dall'estetica dei poliziotti americani. Ma non solo, perché nel corso di due decenni il brand ha costruito un’identità solida e riconoscibile, capace di essere essere rilevante anche per le nuove generazioni. Il piumino con impuntura a onda, per intenderci, è diventato un’icona, che anche chi ha un figlio in pre adolescenza e non mastica il linguaggio della moda, conosce bene. «Quando abbiamo iniziato siamo partiti rielaborando i capi iconici della polizia americana, racconta a GQ Enzo Fusco, presidente di FGF Industry «dal parka all’anorak, li abbiamo adattati al gusto del mercato italiano ed europeo, puntando su design e materiali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il sogno americano di Blauer in mostra alla Triennale di Milano

Leggi anche: Triennale Milano presenta la mostra della 3° edizione del premio Photo Grant Deloitte

Leggi anche: Triennale Milano presenta la mostra della 3° edizione del premio Photo Grant Deloitte

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Un pomeriggio intenso, fatto di idee, domande e visioni del presente. Ho avuto il piacere di moderare la presentazione del libro “Il dubbio del sogno americano” di Stefano De Falco, con un pubblico attento e partecipe presso la @mondadorigalleriasordi U - facebook.com facebook

Sabrina Impacciatore: 'Il mio sogno americano in The Paper' #ANSA x.com