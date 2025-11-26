Triennale Milano presenta la mostra della 3° edizione del premio Photo Grant Deloitte

Triennale Milano presenta la mostra della 3° edizione del premio Photo Grant Deloitte, promosso da Deloitte Italia con il patrocinio di Fondazione Deloitte, in collaborazione con Triennale Milano, la direzione artistica di Denis Curti e il team di BlackCamera. La mostra accoglie – nelle sue due sezioni – i progetti fotografici Hero, Father, Friend di Carlos Idun-Tawiah (1997), il fotografo e regista ghanese vincitore di questa edizione 2025, categoria Segnalazioni, e Reinas di Fabiola Ferrero (1991), la fotografa venezuelana vincitrice dell'edizione 2024, categoria Open Call.

