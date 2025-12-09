Tutto parte da debiti di droga non pagati e da storie di gelosia intrecciate in un sottobosco violento della periferia di Roma. È lì che, secondo gli investigatori, un gruppo di ragazzi – sei maggiorenni e cinque minorenni – avrebbe trasformato un garage della Massimina in una sorta di stanza delle punizioni, dove le vittime venivano portate con la forza, legate e torturate per ore. Undici le misure per torture, sequestro di persona, estorsioni e un atto dinamitardo a Primavalle. I carabinieri della compagnia di Roma Trastevere hanno eseguito due provvedimenti emessi dai gip del tribunale di Roma Livio Sabatini e dal gip del tribunale per i Minorenni Paola Manfredonia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e della procura per i Minorenni, nei confronti di 6 maggiorenni, destinatari di custodia cautelare in carcere e di cinque minorenni, due destinatari di custodia cautelare in istituto penale minorile e tre collocati in comunità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Debiti di droga, torture e la bomba carta a Primavalle: undici arresti a Roma tra cui cinque minori