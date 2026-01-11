Roma | controlli tra Primavalle Ponte di Nona Collatino Monti Lepini e Tivoli 7 arresti

A Roma, sono stati effettuati controlli nelle zone di Primavalle, Ponte di Nona, Collatino, Monti Lepini e Tivoli, che hanno portato all’arresto di sette persone. L’operazione, condotta in breve tempo, ha avuto l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga, interessando diverse aree della capitale e della provincia.

Un'importante operazione contro lo spaccio di droga ha portato a sette arresti in un arco di tempo molto breve, interessando diverse aree della Capitale e della provincia. Le volanti della polizia di Stato, insieme ai commissariati di competenza, hanno condotto una simultanea azione a più livelli, colpendo i pusher sorpresi in flagranza di reato in vari luoghi chiave, come Primavalle, Torre Maura, Magliana e Ponte di Nona, oltre a effettuare interventi significativi anche al Collatino, nei comuni dei Monti Lepini e nella località di Tivoli. Nel cuore di Primavalle, precisamente tra via Pietro Bembo e via Gasparri, gli agenti hanno fermato un'utilitaria per un controllo di routine.

Roma: 7 arresti tra Primavalle, Ponte di Nona, Collatino, Monti Lepini e Tivoli - La Polizia ha compiuto diversi arresti per spaccio in vari quartieri di Roma. ilmetropolitano.it

Roma, offensiva antidroga delle Volanti: sette arresti in poche ore tra città e provincia - Roma, maxi operazione antidroga delle Volanti della Polizia di Stato: sette arresti tra Primavalle, Ponte di Nona, Collatino, Monti Lepini e Tivoli. msn.com

A Roma nel 2025 oltre 4mila locali sono risultati irregolari: “controlli più rigidi dopo Crans-Montana” Dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana, anche a Roma si torna a parlare di sicurezza nei locali. I mancati controlli emersi dalle indagini hanno spin - facebook.com facebook

Ancora controlli dei Carabinieri a Roma, questa volta nel quartiere Trastevere: l’operazione ha portato a 4 arresti per furto, 2 denunce e alla segnalazione di 7 assuntori di sostanze stupefacenti. In totale sono state identificate 56 persone e controllati 20 veicoli. x.com

