Gli stipendi nel settore privato in Italia sono in ripresa. Secondo i dati pubblicati dall’Istat, nel quarto trimestre del 2025 le retribuzioni contrattuali sono aumentate, confermando un trend positivo anche nel corso dell’anno. La crescita riguarda principalmente chi lavora nel privato, con stipendi che tornano a salire dopo un periodo di stabilità.

Gli stipendi in Italia tornano a crescere, soprattutto nel settore privato. A certificarlo è il comunicato stampa Istat del 29 gennaio, che fotografa l’andamento delle retribuzioni contrattuali nell’ultimo trimestre del 2025 e, più in generale, nella media dell’intero anno. I dati raccontano però una dinamica non uniforme, dove alcuni comparti trainano la crescita più di altri. I settori con gli aumenti maggiori. Guardando alla media annua, nel 2025 l’indice delle retribuzioni orarie è cresciuto del 3,1% rispetto all’anno precedente. La crescita, tuttavia, è stata maggiore nel privato rispetto alla Pubblica Amministrazione, registrando un incremento medio del 3,2% (contro il +2,7% delle PA). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stipendi in crescita nel privato grazie ai rinnovi, chi guadagna di più

Approfondimenti su Istat 2025

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Istat 2025

Argomenti discussi: Lavoro, nel 2026 4 lavoratori su 10 pronti a cambiare azienda per stipendio più alto; Modena corre ma non basta: stipendi in crescita record, ma l'inflazione mangia i guadagni; Crescono le retribuzioni contrattuali nel 2025 (+3,1%) e recuperano sull'inflazione; Stipendi in crescita, ma l’inflazione corre di più: perché in Italia siamo ogni anno più poveri.

Stipendi pubblici in aumento, per militari e dipendenti dei ministeri incrementi maggioriReport Istat sugli stipendi: la PA cresce del 2,7%, superata dal settore privato. Ministeri al top, ma restano molti contratti scaduti ... quifinanza.it

Stipendi, in Italia salari fermi nel 2025: ai miliardari 150 mln in più al giornoLeggi su Sky TG24 l'articolo Stipendi, in Italia salari fermi nel 2025: ai miliardari 150 mln in più al giorno ... tg24.sky.it

#Unimpresa su #IlTempo - Tiene il reddito delle famiglie, grazie occupazione e crescita #Unimpresa #famiglie #risparmio #stipendi #reddito #occupazione #inflazione #crescita https://www.unimpresa.it/il-tempo-reddito-famiglie/72025 - facebook.com facebook

Redditi dei consiglieri regionali in crescita. Ecco tutti gli stipendi: Porchietto la più “ricca” x.com