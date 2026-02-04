Audemars Piguet Just Unveiled a Daring New Watch

Questa mattina, a Ginevra, Audemars Piguet ha presentato un nuovo modello di orologio. Si tratta di un design audace, che rompe gli schemi tradizionali del marchio. La casa svizzera ha deciso di osare, creando un orologio che vuole attirare l’attenzione e distinguersi sul mercato. La presentazione ha suscitato curiosità tra gli appassionati e gli esperti di alta orologeria.

Un orologio può diventare troppo iconico? La domanda sembra paradossale, eppure negli ultimi dieci anni più di una casa di lusso svizzera ha dovuto porsela. Patek Philippe, per esempio, ha interrotto la produzione della versione più ambita del suo Nautilus sportivo, un segnatempo in acciaio dal quadrante blu con una lista d'attesa leggendaria, perché temeva che quel singolo esemplare stesse oscurando l’intero marchio. Audemars Piguet ha cercato a lungo un degno successore del proprio orologio di punta, il Royal Oak, attraverso l'introduzione del classico Code 11:59 di forma rotonda e con il programma ReMaster, che recupera e reinterpreta modelli d’archivio di una storia lunga 151 anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

