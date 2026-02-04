Audemars Piguet Just Unveiled a Daring New Watch

Questa mattina, a Ginevra, Audemars Piguet ha presentato un nuovo modello di orologio. Si tratta di un design audace, che rompe gli schemi tradizionali del marchio. La casa svizzera ha deciso di osare, creando un orologio che vuole attirare l’attenzione e distinguersi sul mercato. La presentazione ha suscitato curiosità tra gli appassionati e gli esperti di alta orologeria.

Un orologio può diventare troppo iconico? La domanda sembra paradossale, eppure negli ultimi dieci anni più di una casa di lusso svizzera ha dovuto porsela. Patek Philippe, per esempio, ha interrotto la produzione della versione più ambita del suo Nautilus sportivo, un segnatempo in acciaio dal quadrante blu con una lista d'attesa leggendaria, perché temeva che quel singolo esemplare stesse oscurando l’intero marchio. Audemars Piguet ha cercato a lungo un degno successore del proprio orologio di punta, il Royal Oak, attraverso l'introduzione del classico Code 11:59 di forma rotonda e con il programma ReMaster, che recupera e reinterpreta modelli d’archivio di una storia lunga 151 anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Audemars Piguet Just Unveiled a Daring New Watch Approfondimenti su Audemars Piguet Watch Il lusso della complicazione. Audemars Piguet Royal Oak unisce cronografo e tourbillon Novak Djokovic ha una collezione di orologi pazzesca, da Audemars Piguet a Hublot Novak Djokovic mostra una passione particolare per gli orologi di lusso. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Audemars Piguet Watch Launch | Redefining Luxury Timepieces Ultime notizie su Audemars Piguet Watch Audemars Piguet just unveiled a daring new watchThe 151-year-old brand’s new Neo Frame Jumping Hour will make you forget all about the Royal Oak. Almost. msn.com Audemars Piguet Just Dropped a Trio of One-of-a-Kind Grand Sonnerie WatchesHere’s a fun fact about Audemars Piguet: more than half of the 1,625 watches it produced between 1882 and 1892 included a chiming mechanism, of which 28 were grand sonneries. In 1892, in collaboration ... ca.sports.yahoo.com Audemars Piguet non ha portato solo qualche novità. Ha praticamente aggiornato mezza collezione. Dalle ore saltanti automatiche (una prima assoluta per la manifattura) a un incredibile orologio da tasca con 47 funzioni, fino a una raffica di Royal Oak, Offsh - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.