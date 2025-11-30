Il lusso della complicazione Audemars Piguet Royal Oak unisce cronografo e tourbillon
Centocinquant’anni tra design, ricerca continua e innovazione tecnica. Ma con il ’Royal Oak Jumbo Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5’, Audemars Piguet è andata oltre: un orologio che fonde sperimentazione e identità storica, segnando una nuova era nella storia dei cronografi e delle complicazioni. Per la prima volta in 50 anni di storia, il Royal Oak Jumbo è dotato sia di un cronografo automatico sia di un tourbillon volante, una doppia complicazione che ha posto sfide significative ai team di Audemars Piguet, date le proporzioni iconiche del modello: la cassa misura 39 mm di diametro e 8,1 mm di spessore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
