Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio, Gaza ha vissuto un’altra giornata di violenza. Sei attacchi hanno colpito diverse zone, causando la morte di nove persone, tra cui tre bambini. La situazione resta tesa, con i civili che cercano di mettersi in salvo mentre le sirene continuano a suonare nella notte. La comunità internazionale chiede calma, ma la violenza sembra non volersi fermare.

Nella notte tra il 3 e il 4 febbraio 2026, la Striscia di Gaza è esplosa in un’onda di violenza che ha fatto alzare il mondo intero con il fiato sospeso. Almeno nove persone sono morte in poche ore, tra cui tre bambini, in una serie di attacchi aerei e d’artiglieria condotti dalle forze israeliane. I corpi sono stati ritrovati tra le macerie di edifici crollati nei quartieri di Tuffah, Zeitoun e Khan Younis, zone già devastate da mesi di conflitto. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato reso noto dai media palestinesi, che hanno riferito di una carneficina concentrata soprattutto nel nord della Striscia, dove l’armata israeliana ha risposto a un attacco diretto alle sue truppe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Attacchi a Gaza causano nove vittime, tra cui tre bambini, in un giorno di intensa violenza.

Approfondimenti su Gaza Attacchi

Ultime notizie su Gaza Attacchi

