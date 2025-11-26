Hacker violati i dati dei ferrovieri | sindacati sul piede di guerra L' esperto | Tutto nel dark web per truffe o furti di identità

PORDENONE - Brutta sorpresa per alcuni dipendenti friulani del Gruppo Ferrovie dello Stato. Nei giorni scorsi sono stati avvisati che i loro dati personali sono stati rubati. Non è chiaro.

