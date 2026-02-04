Atletica quattro nuovi ingressi nelle Fiamme Gialle | rinforzi tra velocità e lanci

Questa mattina le Fiamme Gialle hanno annunciato quattro nuovi atleti nel loro team di atletica. Si tratta di Arianna De Masi, Stephen Awuah Baffour, Gaya Bertello e Lucio Visca. Sono atleti di velocità e lanci, pronti a portare nuova energia alle competizioni nazionali. La squadra si rafforza con questi ingressi, che puntano a migliorare i risultati nelle prossime gare.

Il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle accoglie gli sprinter Arianna De Masi, Stephen Awuah Baffour e Gaya Bertello, insieme al giavellottista Lucio Visca Nuovi volti e nuovo talento per l'atletica italiana nelle Fiamme Gialle. Il Gruppo Sportivo gialloverde ha ufficializzato l'ingresso di quattro atleti, andando a rafforzare il settore della velocità e dei lanci in vista delle prossime stagioni internazionali.

