Diventa maresciallo a soli 20 anni | è tra i più giovani delle Fiamme Gialle

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VILLA CASTELLI - Tra le più giovani in Italia a raggiungere un traguardo straordinario: a soli vent’anni, Maria Giulia Ligorio, originaria di Villa Castelli, è diventata Maresciallo della Guardia di Finanza. Il momento clou della sua carriera è arrivato lo scorso 17 dicembre, durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

