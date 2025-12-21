Diventa maresciallo a soli 20 anni | è tra i più giovani delle Fiamme Gialle
VILLA CASTELLI - Tra le più giovani in Italia a raggiungere un traguardo straordinario: a soli vent’anni, Maria Giulia Ligorio, originaria di Villa Castelli, è diventata Maresciallo della Guardia di Finanza. Il momento clou della sua carriera è arrivato lo scorso 17 dicembre, durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
