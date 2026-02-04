Nel weekend pieno di gare, l’Atletica Grosseto Banca Tema si fa notare. Anselme Faragli conquista un argento nei Campionati Toscani di prove multiple, mentre Mattia Bartolini fa il suo debutto a Lucca, ottenendo un disco da record. La squadra torna a casa con buone notizie e nuovi stimoli.

Nel ricchissimo weekend di gare, l’ Atletica Grosseto Banca Tema torna a casa con l’argento di Anselme Faragli (nella foto) nei Campionati Toscani di prove multiple e a Lucca l’ottimo esordio di Mattia Bartolini. Faragli, impegnato nella due giorni di gare di Firenze, dove si assegnavano i titoli regionali di prove multiple indoor, chiude il Pentathlon Allievi con 3442 punti alle spalle del pratese Ogemo (3580). L’atleta classe 2009 vince sia il peso (12.80) che il lungo (6.73) con il primato personale al coperto, ed è secondo nei 60 ostacoli (8.61) e nell’alto (1.77). Faragli, che arriva al minimo per i Campionati italiani sia nel Pentathlon che nei 60 ostacoli e nel salto in lungo, completa le fatiche con il 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica grosseto banca tema. Faragli, un argento di peso. Bartolini, un disco da record

Alessia Succo, giovane atleta italiana di 16 anni, ha stabilito il nuovo record nazionale negli ostacoli assoluti, dopo 27 anni.

