Atletica Succo da record | primato dopo 27 anni

Alessia Succo, giovane atleta italiana di 16 anni, ha stabilito il nuovo record nazionale negli ostacoli assoluti, dopo 27 anni. Questo risultato rappresenta un importante traguardo nel panorama dell’atletica italiana, confermando il talento e la dedizione della promettente atleta. Un risultato che testimonia l’evoluzione e la crescita del settore giovanile nello sport.

Una giovane stella brilla in Italia: Alessia Succo firma il record italiano a 16 anni sugli ostacoli assoluti. Siamo di fronte a un talento generazionale Una giovanissima classe 2009 è pronta a stupire l’Italia e polverizzare primato dopo primato. Il suo nome va sottolineato e impresso nella mente di tutti gli appassionati: Alessia Succo ha . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Alessia Succo scatenata: danza magistrale sugli ostacoli assoluti, è già record a 16 anni! Promessa generazionale Leggi anche: Portiere da record. Giovanni Palazzi in campo a 15 anni. Primato assoluto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Indoor: Succo 8.26, esordio con primato; Alessia Succo da record sui 60 ostacoli, pareggiato il primato italiano U18 dopo 27 anni; La stagione di Alessia Succo inizia con il botto: esordio con primato italiano; Succo 8.26: esordio con primato. La stagione di Alessia Succo inizia con il botto: esordio con primato italiano - Un titolo regionale assoluto e un record nazionale Allieve con barriere assolute da 84 centimetri per la campionessa biancoblu ... giornalelavoce.it

Atletica, Matteo Berardo brilla anche sui 200 metri e avvicina il record italiano U18 - In una domenica illuminata dalla splendida prova di Alessia Succo, autrice del nuovo record italiano U18 nei 60hs con barriere assolute da 84 centimetri ... oasport.it

Alessia Succo scatenata: danza magistrale sugli ostacoli assoluti, è già record a 16 anni! Promessa generazionale - Alessia Succo ha fatto il proprio debutto in carriera sugli ostacoli assoluti, ovvero le barriere da 84 centimetri presenti agli eventi internazionali ... oasport.it

Atletica, incomincia la stagione indoor! Tanti italiani al debutto nel weekend, ci sono Valensin e Succo - x.com

.: L'allieva Alessia Succo corre in 8.26 a Bra (Cuneo) nei 60 ostacoli: è la migliore prestazione nazionale U18 con barriere assolute da 84 cm e diventa la seconda U20 italiana di sempre a quattro centesimi dal rec - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.