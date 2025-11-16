Natale in Toscana 2025 debutta da record | migliaia di visitatori per Empoli e Grosseto
Migliaia di visitatori per il debutto delle prime due Città del Natale in Toscana: Empoli e Grosseto inaugurano un’edizione da record L’Edizione 2025 di Natale in Toscana si apre con un trionfo di pubblico: ieri sabato 15 novembre 2025, migliaia di visitatori hanno affollato le inaugurazioni di Empoli e Grosseto, segnando un avvio senza precedenti per la più grande rassegna natalizia diffusa della regione. È stato un fine settimana di luci, emozioni e partecipazione collettiva, che introduce un percorso regionale destinato a proseguire fino all’11 gennaio 2026, coinvolgendo otto città in un itinerario dedicato all’arte, alla tradizione e alla creatività toscana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
