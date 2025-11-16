Natale in Toscana 2025 debutta da record | migliaia di visitatori per Empoli e Grosseto

Romadailynews.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di visitatori  per il debutto delle prime due  Città del Natale in Toscana: Empoli e Grosseto inaugurano un’edizione  da record L’Edizione 2025 di  Natale in Toscana  si apre con un  trionfo di pubblico: ieri sabato 15 novembre 2025, migliaia di visitatori hanno affollato le inaugurazioni di Empoli e Grosseto, segnando un  avvio senza precedenti  per la più grande rassegna natalizia diffusa della regione. È stato un  fine settimana di luci, emozioni e partecipazione collettiva, che introduce un percorso regionale destinato a proseguire fino all’11 gennaio 2026, coinvolgendo otto città in un  itinerario dedicato all’arte, alla tradizione e alla creatività toscana. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

natale in toscana 2025 debutta da record migliaia di visitatori per empoli e grosseto

© Romadailynews.it - Natale in Toscana 2025 debutta da record: migliaia di visitatori per Empoli e Grosseto

Contenuti che potrebbero interessarti

natale toscana 2025 debuttaL'avvio dell’edizione 2025 di Natale in Toscana - Natale in Toscana 2025 conferma così la forza di un progetto diffuso che unisce artigianato, tecnologia, innovazione e tradizione, trasformando otto città in un unico grande itinerario luminoso fino ... Lo riporta nove.firenze.it

natale toscana 2025 debuttaInaugurazione Natale in Toscana 2025: record di visitatori per Empoli e Grosseto - L’Edizione 2025 di Natale in Toscana si apre con un trionfo di pubblico: ieri sabato 15 novembre 2025, migliaia di visitatori hanno affollato le ... Si legge su gonews.it

natale toscana 2025 debuttaEmpoli è di nuovo Città del Natale, dall'Albero di Natale più grande della Toscana ai mercatini - Fervono i preparativi da parte dell'Associazione Centro Storico, gestore delle iniziative natalizie della città con tante novità per grandi e piccini. Da 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Toscana 2025 Debutta