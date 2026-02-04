La Procura di Bolzano ha aperto un’indagine dopo che un’atleta di biathlon è risultata positiva al letrozolo, un farmaco vietato. L’atleta si trova ora sotto inchiesta, mentre la squadra italiana si prepara alle Olimpiadi. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo sportivo, facendo salire l’attenzione su un possibile caso di doping.

A Anterselva, in Val Pusteria, dove il silenzio delle vette si spezza solo dallo scricchiolio della neve sotto i tacchi degli atleti in allenamento, è esploso un caso che ha scosso il mondo dello sport italiano. Rebecca Passler, 24enne biatleta altoatesina, è stata ufficialmente esclusa dalle Olimpiadi di Milano Cortina dopo essere risultata positiva al letrozolo, un farmaco antitumorale vietato in competizione. Il test, eseguito a sorpresa il 26 gennaio, ha prodotto il risultato definitivo solo il 2 febbraio, quando la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. L’atleta, che aveva già conquistato il posto nella squadra azzurra per i Giochi invernali, è ora al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura di Bolzano, che ha avviato un fascicolo d’indagine noto in gergo come “modello 45” — una procedura che non ipotizza al momento alcun reato, ma che apre la strada a ulteriori accertamenti per ricostruire la verità su come quel farmaco sia finito nel suo organismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atleta di biathlon positiva al letrozolo: aperta indagine dalla Procura prima delle Olimpiadi

