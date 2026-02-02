Chi è Rebecca Passler l' azzurra del biathlon positiva al doping alla vigilia delle Olimpiadi 2026 e sospesa nelle sue analisi trovato letrozolo

Chi è Rebecca Passler, l'azzurra del biathlon positiva al doping alla vigilia delle Olimpiadi 2026 e sospesa, nelle sue analisi trovato letrozolo. La biatleta italiana si trova ora al centro di una bufera, dopo che i controlli hanno evidenziato presenza di sostanze proibite. La Passler, che avrebbe dovuto rappresentare l’Italia a Cortina e Milano, rischia di perdere tutto: carriera e sogni olimpici. La sua positività apre un capitolo difficile per lo sport italiano, in un momento in cui l’attenzione sulle discipline di inverno aumenta con l’avvic

La biatleta italiana è la prima positiva al doping alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il letrozolo è usato per ridurre alti livelli di estrogeni dovuti agli anabolizzanti ed è anche un inibitore usato abitualmente in casi oncologici Rebecca Passler è un'atleta di biathlon che avrebbe dovuto.

