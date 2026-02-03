Atleta italiana positiva al Letrozolo | primo caso di doping nel biathlon ai Giochi Olimpici

La biatleta italiana Rebecca Passler, 24 anni, di Anterselva, è stata sospesa dai Giochi Olimpici dopo un risultato positivo al letrozolo. È il primo caso di doping nel biathlon ai Giochi di quest’anno. La squadra italiana ha già avviato le procedure del caso, mentre Passler aspetta di conoscere l’esito delle controanalisi.

Rebecca Passler, biatleta italiana di 24 anni originaria di Anterselva, è stata sospesa provvisoriamente dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano dopo essere risultata positiva al letrozolo, un farmaco vietato in ambito sportivo. Il caso è il primo di doping ufficialmente accertato ai Giochi Olimpici Invernali 2026, che si stanno svolgendo a Milano e Cortina d’Ampezzo. La positività è stata rilevata in un controllo effettuato da Nado Italia, l’organismo nazionale incaricato delle verifiche antidoping, in un test condotto al di fuori delle competizioni. L’atleta, convocata per la sua prima esperienza ai Cinque Cerchi, è stata immediatamente esclusa dalla partecipazione alle gare, nonostante non si trovasse ancora in fase di competizione ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Anterselva Italia

La biathleta italiana Rebecca Passler è risultata positiva al doping durante i controlli a Milano-Cortina.

La biathleta Rebecca Passler è stata sospesa dopo aver dato esito positivo al test per il farmaco vietato letrozolo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Anterselva Italia

Argomenti discussi: Che cos’è il letrozolo, la sostanza a cui è risultata positiva Rebecca Passler; Passler positiva al doping: tracce di letrozolo in un controllo; Doping, l'azzurra Rebecca Passler positiva al Letrozolo, esclusa da Milano-Cortina; Milano Cortina, l’azzurra Passler primo caso di doping: esclusa dai Giochi.

Rebecca Passler, atleta Biathlon positiva al doping alle Olimpiadi 2026?9??\8?o???vu000b@??bz*?Cu001d?h????????u0012r,??u0017G?? [?rr??- [u000e??4A???YH??u0015?rt??,???I???5DN??u0006b??#?b????:??e:~3?]?r?u000bo??\w}?8???v???u001au0018V?u000bu0010fu00172d?,?M. (,,u001a?? ... sport.sky.it

Rebecca Passler positiva al doping: chi è l'atleta italiana che sarà sospesa dalle Olimpiadi Milano-CortinaNelle ultime ore Rebecca Passler, biatleta italiana classe 2001, è risultata positiva al letrozolo in un controllo out of competition. msn.com

Primo caso doping ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 a quattro giorni dalla cerimonia di apertura - facebook.com facebook

Stanno per cominciare i XXV Giochi Olimpici Invernali di #MilanoCortina2026, dal 6 al 22 febbraio! L’ #ItaliaTeam The Home Team andrà a caccia di medaglie per regalarci vittorie ed emozioni. Gli azzurri sono pronti, a partire dai nostri quattro, stupendi x.com