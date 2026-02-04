Athletic Albaro chiede scusa alla Tarros

Dopo un match acceso, l’Athletic Albaro ha deciso di chiedere scusa alla Tarros Sarzanese. La società genovese ha preso questo gesto come risposta a un finale di partita andato oltre i limiti, dopo che sul campo avevano lasciato la vittoria agli avversari. Una dimostrazione di sportività che ha sorpreso molti, in un momento in cui il fair play sembra sempre più raro.

Una lezione di fair play che vale più di una vittoria. Quella, sul campo, l'avevano lasciata agli avversari della Tarros Sarzanese ma dopo un fine partita sopra le righe la società genovese ha preso il più importante provvedimento. Quello delle scuse. Ma non con una semplice telefonata oppure un messaggio ma arrivando direttamente al campo sportivo dove i ragazzi dell' Athletic Albaro qualche giorno prima si erano resi protagonisti di gesti decisamente poco sportivi. L'altro pomeriggio, a sorpresa, la società calcistica accompagnata dal tecnico e dirigenti si è presentata in tenuta ufficiale al campo sportivo "Berghini".

