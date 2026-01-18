Studente accoltellato a La Spezia papà di Atif chiede scusa alla famiglia Abanoud | l' ammissione sul coltello

Il padre di Zouhair Atif, studente coinvolto nell’incidente a La Spezia, ha rilasciato una dichiarazione chiedendo scusa alla famiglia Abanoud. L’ammissione riguarda il coinvolgimento con un coltello, in un episodio che ha scosso la comunità locale. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni, e le parole del padre sono rivolte a chiarire la posizione della famiglia in un momento delicato.

È distrutto il padre del 19enne Zouhair Atif, suo figlio ha portato un coltello in classe, in una scuola a La Spezia, e ha ucciso un coetaneo, lo studente Abanoub Youssef. Il movente presunto: un selfie fatto con una ragazza. “Non conosco mio figlio. non so chi è. Perché per me Zouhuair è sempre stato un ragazzo buonissimo”, dice l’uomo che chiede scusa alla famiglia della vittima. E poi il lavoro: “Cameriere in un ristorante di Lerici. Lavorava nel fine settimana, andava tutte le volte che lo chiamavano. Di nuovo con il pullman. Era bravo, Zouhuair, dovete credermi. Aveva lavorato anche durante le vacanze di Natale”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

