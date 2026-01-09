crans montana arrestato jacques moretti la moglie chiede scusa in lacrime mattarella alla commemorazione

A Crans-Montana, Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, è stato arrestato dalla procura cantonale di Sion, che ha temuto un possibile rischio di fuga. La moglie si è mostrata profondamente dispiaciuta, chiedendo scusa in lacrime. Nel frattempo, il presidente Mattarella ha partecipato alla cerimonia commemorativa, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana, è finito in carcere. La procura cantonale di Sion lo ha fermato dopo un interrogatorio di oltre sei ore, temendo che potesse scappare. L’uomo, cittadino francese originario della Corsica, è accusato di omicidio colposo, lesioni e incendio colposo per la tragedia di Capodanno, quando un incendio nel suo locale ha provocato la morte di 40 giovani e il ferimento di altre 116 persone. Sua moglie Jessica Moretti è invece tornata a casa. All’uscita dalla procura, visibilmente distrutta, ha dichiarato tra le lacrime: “ Il mio pensiero costante è per le vittime. 🔗 Leggi su Cultweb.it

