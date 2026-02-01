Palladino post Como Atalanta | Una partita che ci dà consapevolezza Ahanor era dispiaciuto ecco cosa ci siamo detti
Raffaele Palladino dice che il pareggio contro il Como ha dato all’Atalanta maggiore consapevolezza. L’allenatore si è detto soddisfatto della prestazione, anche se Ahanor era dispiaciuto per il risultato. Dopo il 0-0 del 23° turno di Serie A, Palladino ha spiegato cosa si sono detti in spogliatoio, sottolineando che la squadra ha fatto un passo avanti.
Approfondimenti su Como Atalanta
Mina ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra nella partita contro la Juventus, una delle squadre più competitive del campionato.
Ultime notizie su Como Atalanta
Atalanta commovente, evita il ko col Como: a breve Palladino in conferenza17.27 - L'Atalanta non concede alcun gol, facendo una prestazione commovente al Sinigaglia in 10 contro 11 e resistendo 0-0 ad un Como arrembante. tuttomercatoweb.com
L’Atalanta resiste in 10 al Como, Palladino: Un punto che ne vale tre, ci serviva una partita cosìIl tecnico dopo lo 0-0 del Sinigaglia: Questo pareggio ci dà tanto, avrei voluto giocarmela in parità numerica. De Roon esalta il gruppo e parla dell'espulsione di Ahanor: Abbiamo preso un punto an ... bergamonews.it
Succede di tutto nel finale di Como-Atalanta - facebook.com facebook
Termina 0-0 Como- #Atalanta: #Carnesecchi decisivo, #NicoPaz sbaglia dal dischetto x.com
