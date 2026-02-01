Palladino post Como Atalanta | Una partita che ci dà consapevolezza Ahanor era dispiaciuto ecco cosa ci siamo detti

Raffaele Palladino dice che il pareggio contro il Como ha dato all’Atalanta maggiore consapevolezza. L’allenatore si è detto soddisfatto della prestazione, anche se Ahanor era dispiaciuto per il risultato. Dopo il 0-0 del 23° turno di Serie A, Palladino ha spiegato cosa si sono detti in spogliatoio, sottolineando che la squadra ha fatto un passo avanti.

