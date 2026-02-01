Diretta gol Serie A LIVE | 0-0 Como Atalanta Dea in 10 per il rosso ad Ahanor

Nel match della 23esima giornata di Serie A, il Como e l’Atalanta si sono affrontati senza reti. La partita è stata segnata dall’espulsione di Ahanor, che ha lasciato i bergamaschi in dieci uomini per buona parte del secondo tempo. I minuti sono passati senza grandi occasioni, e il punteggio è rimasto sullo 0-0 fino al fischio finale. La squadra di Gasperini ha tentato di spingere, ma ha trovato un avversario compatto e determinato.

