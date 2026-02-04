Atalanta Palladino col dubbio attacco per i quarti di Coppa Italia con la Juve

Questa sera l’Atalanta affronta la Juventus alla New Balance Arena, in una sfida decisiva per i quarti di finale di Coppa Italia. Palladino è ancora indeciso sull’attaccante da schierare, con il dubbio di chi sarà in campo per cercare di passare il turno. La partita inizia alle 21, e i tifosi sono in attesa di vedere quale formazione scenderà in campo.

CALCIO. Giovedì 5 febbraio (alle 21) alla New Balance Arena la prima sfida stagionale dentro o fuori. I nerazzurri si affidano alla formazione tipo, ballottaggio Raspadori-Zalewski davanti. Ahanor favorito in difesa. Nel primo crocevia della stagione (dentro o fuori in 90’ ed eventuali rigori), Palladino sembra orientato a schierare la formazione titolare ma deve sciogliere il nodo della «dorsale» sinistra, dalla difesa all’attacco. Davanti accanto a De Ketelaere e Scamacca nel 3-4-2-1 sembra favorito Raspadori che non ha giocato a Como in campionato, ma restano alte le quotazioni dell’alternativa Zalewski che potrebbe anche giocare da laterale sinistro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, Palladino col dubbio attacco per i quarti di Coppa Italia con la Juve Approfondimenti su Atalanta Juventus Coppa Italia: Atalanta-Genoa 4-0, i nerazzurri dilagano. Palladino vola ai Quarti L’Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia: tutto facile con il Genoa, ora la Juve La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Ultime notizie su Atalanta Juventus Argomenti discussi: Atalanta, Palladino col dubbio attacco per i quarti di Coppa Italia con la Juve; ?? Atalanta, Palladino: Ho ancora qualche dubbio di formazione. USG squadra temibile; Atalanta, vecchi ricordi e la beffa Dortmund: Palladino prepara la vendetta Champions; Atalanta, Percassi: Raspadori opportunità di mercato!, poi l'annuncio sul futuro di Lookman. Atalanta, Palladino col dubbio attacco per i quarti di Coppa Italia con la JuveUn paio di dubbi e una certezza in casa Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus: giovedì 5 febbraio alla New Balance Arena (alle 21) i nerazzurri partiranno con i ... ecodibergamo.it Atalanta, Palladino chiude il caso Raspadori e snobba Lookman, poi la tirata d’orecchie ad AhanorPalladino torna sul pareggio nel derby col Como spiegando perché Raspadori non è entrato in campo. L’addio di Lookman liquidato con una battuta ... sport.virgilio.it Inter-Torino 2-1, le pagelle dei quarti di finale di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia x.com Anche Bonny mette la sua firma nel quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. In difficoltà De Vrij #SportMediaset facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.