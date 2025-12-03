Coppa Italia | Atalanta-Genoa 4-0 i nerazzurri dilagano Palladino vola ai Quarti

Senza storia il match pomeridiano di coppa Italia tra Atalanta e Genoa. I nerazzurri ora affronteranno la Juventus ai Quarti Nel primo pomeriggio si è giocato il match valido per gli Ottavi di finale di coppa Italia tra Atalanta e Genoa con i nerazzurri che si sono qualificati per il turno successivo dove affronteranno la Juventus (a Bergamo) in una delle sfide più suggestive sicuramente della competizione. Atalanta-Genoa, goleada e match senza storia al Gewiss Stadium. Il primo tempo di Atalanta e Genoa vede un match equilibrato ma i nerazzurri passano subito avanti con un gol del difensore Dijmsiti. 🔗 Leggi su Sportface.it