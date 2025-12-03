L’Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia | tutto facile con il Genoa ora la Juve

Bergamo. Per il sesto anno consecutivo, l’ Atalanta approda ai quarti di finale della Coppa Italia. La vittoria in scioltezza contro il Genoa in una New Balance Arena non proprio gremita vale la sfida in casa contro la Juventus a inizio febbraio, la chimera della coppa nazionale, avendola sfidata due volte in finale (2021 e 2024) senza riuscire a batterla). Se ne riparlerà tra un paio di mesi: per ora Raffaele Palladino pensa a godersi la terza vittoria consecutiva, striscia di successi più lunga finora ottenuta in stagione di una squadra che sta riuscendo finalmente a trovare quella continuità mancata nei primi due mesi e mezzo di annata, muovendo anche il primo piccolo passo verso il raggiungimento di un trofeo già sfiorato tre volte, ma dal 1963 mai più agguantato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

News recenti che potrebbero piacerti

Un ex Atalanta vola in C: è il nuovo allenatore https://tinyurl.com/4b7ypd3v Vai su Facebook

MILAN, CHE TESORO Il Milan vola sempre più in alto, e non è un caso. Nei big match è una sentenza: 17 punti su 28 arrivano contro le prime della classe. Roma, Napoli, Inter, Bologna e Lazio tutte battute; pareggi solidi con Juventus e Atalanta. Una striscia d Vai su X

L’Atalanta vola ai quarti di Coppa Italia: tutto facile con il Genoa, ora la Juve - Sblocca Djimsiti nel primo tempo, De Roon fa il bis a inizio ripresa e nel finale timbrano Pasalic e Ahanor: ospiti in 10 per quasi un'ora di gioco. Come scrive bergamonews.it

Coppa Italia, ai quarti sarà ancora Atalanta-Juve: dalle finali perse al successo del 2019 - I bianconeri hanno vinto gli ultimi due precedenti all’ultimo atto, nel 2021 e nel 2024, ma proprio ai quarti la Dea nella stagione 2018/19 vinse 3- bergamonews.it scrive

Atalanta-Genoa di Coppa Italia, il risultato 4-0: decidono i gol di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor, liguri a lungo in 10 per l'espulsione di Fini - 0 negli ottavi di Coppa Italia e vola ai quarti di finale dove incontrerà la Juventus. Scrive corriere.it