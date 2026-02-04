Domani sera alle 21:00, l’Atalanta di Raffaele Palladino sfiderà in casa la Juventus di Luciano Spalletti nei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra bergamasca vuole passare il turno con ogni mezzo e ha già dimostrato di essere determinata. Palladino non nasconde le ambizioni e chiede ai suoi di lottare fino all’ultimo minuto per arrivare in semifinale. La partita si gioca alla New Balance Arena di Bergamo, con i tifosi pronti a spingere i loro.

L’ Atalanta di Raffaele Palladino si prepara a sfidare la Juventus di Luciano Spalletti nel quarto di finale secco di Coppa Italia, in programma domani sera alla New Balance Arena di Bergamo, con il calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. Il tecnico nerazzurro, intervenuto alla vigilia della gara ai microfoni di Sportmediaset, ha presentato il match che mette in palio un prestigioso accesso alle semifinali, sottolineando l’importanza della posta in palio e la caratura dell’avversario, reduce da un ottimo momento di forma in campionato. La sfida alla Juventus e l’analisi di Palladino. Il confronto tra bergamaschi e bianconeri rappresenta uno dei punti più alti della stagione orobica, un incrocio che richiama sfide storiche e che oggi vede contrapposti due stili di gioco votati alla qualità. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Atalanta-Juventus, Palladino sfida Spalletti: “Turno da passare con ogni forza”

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Questa sera si gioca una partita decisiva in Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Questa sera si gioca il secondo quarto di finale tra Atalanta e Juventus.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Coppa Italia, Palladino avvisa: Daremo tutto per passare il turno; Palladino recupera pure l’ultimo pezzo per la Juve: tutti i big hanno riposato; Atalanta-Juventus, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Atalanta-Juventus pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto.

Atalanta, Palladino: Lookman ha chiesto di andare via e la società lo ha accontentatoIl tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato a SportMediaset in vista della sfida di Coppa Italia contro la Juventus che si giocherà. tuttomercatoweb.com

Palladino prima di Atalanta-Juve di Coppa Italia: Spalletti ha costruito tanto. Su Raspadori e Lookman vi dico che...L'allenatore della Dea ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale della kermesse tricolore ... corrieredellosport.it

Giovedì la Juventus affronterà l’Atalanta a Bergamo per la sfida di Coppa Italia I bianconeri viaggiano a ritmi elevati, con numerosissimi impegni: secondo voi Spallettti dovrà fare turnover oppure no #Juventus #spazioJ - facebook.com facebook

Coppa Italia: Marchetti arbitra Inter-Torino, a Fabbri Atalanta-Juventus. Al via i quarti di finale, nerazzurri e granata giocano a Monza mercoledì #ANSA x.com