L’Atalanta si avvicina alla sfida contro la Juventus con l’obiettivo di passare il turno in Coppa Italia. Alla vigilia, il tecnico nerazzurro Raffaele Palladino ha detto chiaramente che la squadra ci proverà con tutte le forze, senza nascondere la voglia di qualificarsi alle semifinali. La partita si gioca alla New Balance Arena, in un clima di grande tensione e determinazione.

© Stilejuventus.com - Atalanta-Juve, Palladino sfida Spalletti: “Vogliamo la semifinale, ci proveremo con tutte le forze”

Domani sera alle 21:00, l’Atalanta di Raffaele Palladino sfiderà in casa la Juventus di Luciano Spalletti nei quarti di finale di Coppa Italia.

