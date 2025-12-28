Atalanta Inter Palladino pronto per la sfida più delicata | Certe situazioni sono fatte per essere sfatate e noi ci proveremo

L'Atalanta si prepara ad affrontare l'Inter in una sfida importante. Il tecnico della Dea, Palladino, ha sottolineato la volontà di superare le proprie difficoltà, affermando che alcune situazioni sono fatte per essere sfatate. La partita si presenta come un'occasione cruciale per dimostrare il valore della squadra e affrontare con determinazione un avversario di grande livello.

Raffaele Palladino non si nasconde e affronta il tema con decisione. Alla vigilia della sfida contro l'Inter, l'allenatore dell'Atalanta parla apertamente di un confronto che, negli ultimi anni, ha assunto i contorni di un vero tabù per la Dea. «Certe situazioni sono fatte per essere sfatate e noi ci proveremo. Servirà una grande partita per continuare a risalire in classifica». Come riportato da Tuttosport, Raffaele Palladino, chiamato dalla famiglia Percassi per sostituire Ivan Juric, ha chiarito subito un punto: i precedenti contano fino a un certo punto.

