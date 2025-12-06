Open Day IIS Margherita Hack Baronissi | date e attività

Zon.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’IISMargherita Hack” di Baronissi apre ufficialmente le porte alla comunità scolastica con due giornate di Open Day dedicate a chi deve scegliere l’indirizzo di studi per il prossimo anno. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, parlare con docenti e studenti tutor e scoprire laboratori e progetti attivi. Gli appuntamenti si svolgeranno presso le sedi di Via M. Galdi 26 e Via Trinità 27, a Baronissi (SA), nelle seguenti date: Domenica 14 dicembre 2025 – dalle 9:30 alle 13:30. Domenica 25 gennaio 2026 – dalle 9:30 alle 13:30. Durante entrambi gli incontri i visitatori potranno esplorare gli ambienti dell’Istituto, partecipare a dimostrazioni didattiche e raccogliere tutte le informazioni utili in vista delle iscrizioni online. 🔗 Leggi su Zon.it

open day iis margherita hack baronissi date e attivit224

© Zon.it - Open Day IIS Margherita Hack Baronissi: date e attività

Contenuti che potrebbero interessarti

Open Day all'Ospedale Regina Margherita, misurazione gratuita dei bambini - Giovedì 26 settembre dalle ore 9 alle ore 15, presso gli ambulatori n. Segnala torinotoday.it

L'open day dell'Istituto Margherita - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday Una giornata per conoscere da ... Riporta baritoday.it

Saluzzo, open day all’asilo "Regina Margherita" - Già aperte le iscrizioni fino a esaurimento posti L’open day all’asilo "Regina Margherita" è fissato per sabato ... Secondo targatocn.it

HPV, Open Day vaccinale gratuito presso l’ospedale Regina Margherita di Torino - 00 si terrà l’Open Day HPV, presso gli ambulatori al ... insalutenews.it scrive

Giovedì 26 settembre OPEN DAY con valutazione gratuita della crescita dei bambini al Regina Margherita - Giovedì 26 settembre dalle ore 9 alle ore 15, presso gli ambulatori n. quotidianopiemontese.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Open Day Iis Margherita