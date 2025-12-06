Open Day IIS Margherita Hack Baronissi | date e attività
L’IIS “Margherita Hack” di Baronissi apre ufficialmente le porte alla comunità scolastica con due giornate di Open Day dedicate a chi deve scegliere l’indirizzo di studi per il prossimo anno. Un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, parlare con docenti e studenti tutor e scoprire laboratori e progetti attivi. Gli appuntamenti si svolgeranno presso le sedi di Via M. Galdi 26 e Via Trinità 27, a Baronissi (SA), nelle seguenti date: Domenica 14 dicembre 2025 – dalle 9:30 alle 13:30. Domenica 25 gennaio 2026 – dalle 9:30 alle 13:30. Durante entrambi gli incontri i visitatori potranno esplorare gli ambienti dell’Istituto, partecipare a dimostrazioni didattiche e raccogliere tutte le informazioni utili in vista delle iscrizioni online. 🔗 Leggi su Zon.it
