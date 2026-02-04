Associazione nazionale pensionati di Cia Romagna Wiliam Signani passa il testimone a Pierino Liverani

Pierino Liverani è il nuovo presidente dell’Associazione Pensionati della Cia Romagna. La nomina è arrivata durante l’assemblea congressuale di qualche giorno fa, a cui hanno preso parte circa cento associati. Alla cerimonia ha assistito anche il presidente nazionale dell’Anp, Alessandro Del Carlo. Signani lascia il testimone dopo aver guidato l’associazione, e ora Liverani si prepara a portare avanti il suo lavoro.

Approfondimenti su Cia Romagna Al Sannazaro, Enrico Lo Verso in prima nazionale con lo spettacolo "Pierino e il lupo" Venerdì 6 febbraio 2026, al Teatro Sannazaro di Napoli, va in scena la prima italiana di "Pierino e il lupo". Mirco Meluzzi è il nuovo presidente territoriale zona Rimini di Cia Romagna Mirco Meluzzi è stato nominato presidente territoriale della zona Rimini di Cia Romagna.

