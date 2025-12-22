Auguri ai potenti del mondo. Nel segno di San Francesco.

La classe quarta A del Liceo scientifico annesso al Convitto Nazionale ha vinto il primo premio del concorso di idee “Il centenario della morte di San Francesco visto dai ragazzi“, indetto dal Comune di Assisi e rivolto alle scuole della città. E’ finalizzato all’ elaborazione di un progetto grafico per la realizzazione del biglietto istituzionale per gli auguri di Natale 2025 e di Pasqua 2026, che sarà inviato ai governanti di tutti gli Stati del mondo, a firma del sindaco Valter Stoppini. La classe vincitrice ha presentato un elaborato artistico dello studente Lorenzo Donnini: un collage e un chiaroscuro, con all’interno della scritta “800“ dettagli di affreschi di Giotto presenti nella Basilica di San Francesco e dedicati alla vita del Poverello di Assisi, prima e dopo la santità, e scorci della Basilica stessa, a significare quanto il santo abbia costruito e lasciato come messaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

