Gubbio nel segno di San Francesco Le iniziative per l’VIII centenario

Gubbio si appresta a celebrare l’VIII centenario di San Francesco con una serie di iniziative dedicate alla sua figura e al patrimonio religioso e culturale della città. Questo anniversario rappresenta un’occasione per riscoprire le radici spirituali e storiche di Gubbio, attraverso eventi e programmi che coinvolgono la comunità e i visitatori, contribuendo a rafforzare il legame tra il territorio e il santo di Assisi.

Gubbio si prepara a vivere un anno di straordinaria intensità culturale e spirituale nel segno di San Francesco. In vista dell’ottavo centenario della morte del Poverello (1226-2026), il Comitato cittadino permanente "Francesco a Gubbio" ha presentato alla Fondazione Perugia il programma "Gubbio 2026. Nel segno di Francesco", un articolato calendario di iniziative che accompagnerà la città per tutto il 2026. La conferenza stampa si è svolta alla presenza del sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, del vescovo di Gubbio e Città di Castello mons. Luciano Paolucci Bedini, dell’assessore alla Cultura Paola Salciarini, della presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria Sarah Bistocchi, della docente dell’Università per Stranieri di Perugia e storica dell’arte Cristina Galassi, del responsabile delle Gestioni museali di Opera Laboratori Firenze Luigi Mammoccio, del vicario generale della diocesi di Gubbio don Mirko Orsini, di Padre Marco Bellachioma, guardiano del Convento di San Francesco in Gubbio, e di Federico Fioravanti, ideatore e direttore del Festival del Medioevo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gubbio nel segno di San Francesco. Le iniziative per l’VIII centenario Leggi anche: VIII Centenario della morte di S.Francesco, Fratelli d'Italia: "Il Governo salva i fondi dopo i ritardi della Regione" Leggi anche: Nella Nobili, la poesia come riscatto. Le iniziative nel centenario Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “Gubbio 2026. Nel segno di Francesco”: presentato il programma ufficiale; Gubbio 2026: un anno nel segno di San Francesco; Diocesi e Comune Gubbio insieme nel segno di Francesco; Gubbio nel segno di San Francesco. Le iniziative per l’VIII centenario. Gubbio nel segno di San Francesco. Le iniziative per l’VIII centenario - Gubbio si prepara a vivere un anno di straordinaria intensità culturale e spirituale nel segno di San Francesco. lanazione.it

A Gubbio il 2026 'nel segno di Francesco' - Il Comitato cittadino permanente "Francesco a Gubbio", costituitosi in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ha presentato "Gubbio 2026. msn.com

Gubbio, “Terra della riconciliazione”: presentato a Roma il programma per l’ottavo centenario di san Francesco - Un anniversario che non è solo memoria, ma occasione per riscoprire un’eredità spirituale ancora viva. agensir.it

Comune di Gubbio - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.