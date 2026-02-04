Assinter in-house regionali guidano trasformazione digitale italiana

Il mercato ICT italiano affronta una svolta importante. Le aziende con almeno 10 dipendenti stanno adottando sempre di più l’intelligenza artificiale, passando dall’5% all’8,2% nel 2024 e salendo al 16,4% nel 2025. Tuttavia, il problema principale resta il gap di competenze digitali, che potrebbe mettere a rischio la crescita e la competitività delle imprese italiane.

Roma, 4 feb. (AdnkronosLabitalia) - Il mercato Ict italiano si trova di fronte a una sfida cruciale: mentre l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese con almeno 10 addetti è cresciuta dal 5% all'8,2% nel 2024 e del 16,4% nel 2025, persiste un preoccupante gap di competenze digitali che rischia di compromettere la competitività del Paese. Un divario che emerge con forza anche ai livelli istituzionali, dove la comprensione delle tecnologie emergenti risulta spesso carente rispetto alle sfide che il sistema Italia deve affrontare. In questo contesto si inserisce la nuova strategia di Assinter Italia, l'associazione che rappresenta le società Ict in-house regionali e nazionali, guidata dal neo-presidente Pier Paolo Greco.

