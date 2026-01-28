Trasformazione digitale Conthip entra in ’Dcsa+’

La Contship entra nel progetto Dcsa+ insieme ad altre aziende del settore. L’obiettivo è accelerare l’adozione di standard digitali nel trasporto containerizzato. La partnership, nata dalla Digital container shipping association, punta a rendere più efficiente e moderno il sistema di spedizione via mare e terra.

Contship entra in Dcsa+, programma di partnership nato con l'obiettivo di accelerare l'adozione di standard digitali nel trasporto containerizzato: un progetto lanciato dalla Digital container shipping association (Dcsa), associazione non profit che guida la trasformazione digitale del trasporto in container. Dcsa+ estende l'approccio collaborativo dell'associazione, coinvolgendo non solo i carrier marittimi, ma anche terminalisti, provider tecnologici, caricatori, spedizionieri e operatori di servizi di eraggio. Aderendo al progetto, Contship contribuirà allo sviluppo di standard digitali comuni, volti a ridurre la frammentazione nello scambio dei dati e a garantire servizi più affidabili per i clienti e partner.

