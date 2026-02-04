La Corte di Cassazione ha deciso che l’assegno di divorzio non è automatico e può essere anche restituito. In una recente ordinanza, i giudici hanno stabilito che il pagamento non è più garantito di default, aprendo la porta a situazioni in cui potrebbe essere chiesto indietro. La decisione cambia le regole del gioco per molte coppie e avvocati, che ora dovranno fare attenzione a come si definiscono gli accordi di divorzio.

di Claudia Marin Una recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata qualche giorno fa, segna un passaggio che molti addetti ai lavori definiscono innovativo – o quantomeno decisivo – nel diritto di famiglia. Non tanto perché cambia le regole sulla carta, quanto perché le rende operative fino in fondo, con effetti molto concreti: chi chiede l’ assegno divorzile deve dimostrare il nesso causale tra matrimonio e svantaggio economico; in caso contrario, non solo l’assegno può essere negato, ma le somme già percepite possono dover essere restituite. Da anni la giurisprudenza ha superato il criterio del "tenore di vita" come metro automatico dell’assegno divorzile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una recente sentenza in Italia ha riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento per la moglie, che ha dedicato 18 anni alla cura della famiglia e della casa, iniziando a lavorare solo nel 2001.

La Cassazione e il divorzio. L'assegno non è scontato (e può toccare restituirlo)Una nuova sentenza riscrive l'aspetto più dibattuto del diritto familiare. Una cifra compensativa spetta solo se è dimostrato lo squilibrio economico.

