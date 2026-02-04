Assegno di divorzio cambia tutto La Cassazione | Non è una pensione a vita

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’assegno di divorzio non è più una pensione a vita. La decisione cambia le regole del gioco, segnando una svolta per chi deve pagarlo o riceverlo. Ora, infatti, l’assegno può essere rivisto o sospeso, a seconda delle circostanze, e non si può più considerarlo un diritto garantito a vita. La sentenza ha già fatto discutere, con alcuni che la vedono come una vera rivoluzione nel diritto di famiglia.

Una sentenza della Corte di Cassazione introduce un'importante novità per quanto concerne l'assegno di divorzio, tanto che qualcuno già la definisce come un atto rivoluzionario. L'assegno, in sostanza, può essere revocato nel caso in cui venga dimostrato il sacrificio patrimoniale sopportato dal coniuge nel corso del matrimonio. A cambiare le carte in tavola è la sentenza numero 1999 del 29 gennaio 2026, che esamina il caso di una coppia divorziata. La Suprema Corte respinge il ricorso della ex moglie, stabilendo che questa non ha diritto all'assegno in quanto economicamente autosufficiente. Non solo.

