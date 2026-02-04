Assalto al bancomat sulla Costiera Amalfitana | commando in fuga nel territorio salernitano

Questa notte, tre uomini hanno assaltato il bancomat del Credito Popolare in via Della Vittoria, ad Agerola. Sono riusciti a portare via il denaro e sono scappati a piedi verso Cetara, mentre i Carabinieri li inseguivano. L’azione è durata pochi minuti, e ancora non si sa quanto denaro abbiano portato via. La fuga dei ladri ha lasciato il paese in allerta.

Un commando composto da tre persone ha svaligiato nella notte la filiale del Credito Popolare in via Della Vittoria, nel centro di Agerola, riuscendo poi a dileguarsi a piedi nei pressi di Cetara dopo un serrato inseguimento con i Carabinieri. I militari dell'Arma, supportati da un elicottero.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Costiera Amalfitana Assalto al bancomat con esplosivo nel Milanese: boato nella notte, ladri in fuga Nella notte, nel Milanese, si è verificato un assalto a un bancomat con l’uso di esplosivo. Assalto a un portavalori sulla A14: commando in azione nel Chietino. Traffico bloccato in autostrada Nella prima mattinata di lunedì, un assalto a un portavalori ha causato il blocco del traffico sulla A14 nel Chietino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Costiera Amalfitana Argomenti discussi: Assalto al bancomat: banditi in azione a Margherita di Savoia, il boato nella notte; Tentato assalto al bancomat nella notte a Cumiana; Bomba al bancomat, c’è un indagato per il colpo al Banco di Sardegna – Ecco chi è; Assalto con esplosivo al bancomat Mps di Giovinazzo: danni anche ad auto in sosta. Pozzuoli, assalto al bancomat di Piazza Capomazza: camion usato come un arietePozzuoli. Assalto con camion ariete nella notte ai danni della filiale Unicredit di Piazza Capomazza. Intorno alle 4 una banda di malviventi ha ... msn.com Un altro assalto al bancomat, stavolta a Pozzuoli: i banditi scappano a mani vuoteTentato assalto al Bancomat Unicredit a Pozzuoli: banditi hanno sfondato la porta con un'auto, ma sono scappati a mani vuole. Si indaga. ilgazzettinovesuviano.com Costiera Amalfitana #italia #italy #amalficoast - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.