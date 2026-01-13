ASL Roma 1 | il Servizio Tobia amplia la rete di assistenza

L’ASL Roma 1 amplia il Servizio Tobia con l’apertura di due nuove sedi “spoke” e la presentazione dello spoke Oftalmico. Questa iniziativa mira a migliorare l’accesso ai servizi di assistenza, rafforzando la rete territoriale e offrendo supporto più capillare ai cittadini. Le nuove strutture rappresentano un passo importante per ottimizzare le risorse e garantire un’assistenza più vicina alle esigenze della comunità.

Cosa: Inaugurazione di due nuove sedi “spoke” e presentazione dello spoke Oftalmico per il Servizio Tobia. Dove e Quando: Ospedale Santo Spirito e Ospedale Oftalmico, Roma; gennaio 2026. Perché: Per completare una rete di percorsi facilitati dedicata a pazienti con gravi difficoltà cognitive e relazionali. L’integrazione sociosanitaria compie un passo decisivo nella Capitale con il potenziamento di un modello assistenziale che mette al centro la dignità e le esigenze specifiche delle persone più fragili. Il Servizio Tobia, fiore all’occhiello della ASL Roma 1, ha ufficialmente completato la sua rete territoriale, inaugurando nuove sedi operative che promettono di abbattere non solo le barriere fisiche, ma soprattutto quelle culturali e cliniche che spesso impediscono ai pazienti con disabilità intellettiva di accedere a cure tempestive e di qualità. 🔗 Leggi su Ezrome.it

