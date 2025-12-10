Ospedale Livorno le Bimbe del riuso donano porta elastomeri e coperte ai malati oncologici

Le volontarie del gruppo “Le Bimbe Riusano” hanno donato all’Ospedale di Livorno 60 coperte e 100 porta elastomeri, destinati ai pazienti dei reparti di Oncologia e Oncoematologia. Un gesto di solidarietà volto a offrire conforto e supporto a chi sta affrontando un percorso di cure, rafforzando il senso di comunità e attenzione alle esigenze dei malati.

